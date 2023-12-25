Різдвяний подарунок — окупанти не вивели жодного корабля у Чорне море

Корабель на чергуванні. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 25 грудня у Чорному морі спостерігається погіршення погодних умов. Через це армія-агресорка не вивела жодного корабля на патрулювання.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 6 суден та 3 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 10 суден, 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Атака на Одесу — останні новини

Нагадаємо, у Святвечір по Одесі було завдано авіаудару з російського багатоцільового винищувача Су-30. Повітряні сили повідомили про знищення ракети Х-31П.

Крім того, зенітними ракетними підрозділами знищено два літаки росіян:

Су-34 — на Донеччині (про який повідомляли увечері);

Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.

Також ми писали, що увечері 24 грудня повітряна тривога була оголошена у дев'яти областях, над Україною фіксували декілька груд дронів-камікадзе.