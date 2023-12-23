Росія вивела з Чорного моря всі свої кораблі — причини
Станом на ранок суботи, 23 грудня, у Чорному та Азовському морях не спостерігається ворожого флоту. Кораблі перебувають у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Середземне море.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;
- в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 13 суден та 5 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 5 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, в Одеській області уночі внаслідок нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136, уламками збитих БпЛА було пошкоджено школу. Внаслідок цього Біляївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 ККУ.
Також ми писали, що 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували аж три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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