Росія вивела з Чорного моря всі свої кораблі — причини

Ворожі кораблі на рейді. Фото: росЗМІ

Станом на ранок суботи, 23 грудня, у Чорному та Азовському морях не спостерігається ворожого флоту. Кораблі перебувають у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Середземне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 13 суден та 5 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 5 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, в Одеській області уночі внаслідок нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136, уламками збитих БпЛА було пошкоджено школу. Внаслідок цього Біляївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Також ми писали, що 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували аж три винищувачі-бомбардувальники Су-34.