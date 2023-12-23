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Росія вивела з Чорного моря всі свої кораблі — причини

23 грудня 2023 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія вивела з Чорного моря всі свої кораблі — причини
Ворожі кораблі на рейді. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 23 грудня, у Чорному та Азовському морях не спостерігається ворожого флоту. Кораблі перебувають у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Середземне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 13 суден та 5 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, в Одеській області уночі внаслідок нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136, уламками збитих БпЛА було пошкоджено школу. Внаслідок цього Біляївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 ККУ. 

Також ми писали, що 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували аж три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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