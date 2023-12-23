Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия вывела из Черного моря все свои корабли — причины arrow

Россия вывела из Черного моря все свои корабли — причины

23 декабря 2023 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия вывела из Черного моря все свои корабли — причины
Вражеские корабли на рейде. Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро субботы, 23 декабря, в Черном и Азовском морях не наблюдается вражеский флот. Корабли находятся в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 13 судов и 5 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 5 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в Одесской области ночью в результате налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136, обломками сбитых БпЛА была повреждена школа. В результате Беляевская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Также мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме