Россия вывела из Черного моря все свои корабли — причины
По состоянию на утро субботы, 23 декабря, в Черном и Азовском морях не наблюдается вражеский флот. Корабли находятся в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Средиземном море.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 13 судов и 5 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 5 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в Одесской области ночью в результате налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136, обломками сбитых БпЛА была повреждена школа. В результате Беляевская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УКУ.
Также мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.
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