Россия вывела из Черного моря все свои корабли — причины

Вражеские корабли на рейде. Фото: росСМИ

По состоянию на утро субботы, 23 декабря, в Черном и Азовском морях не наблюдается вражеский флот. Корабли находятся в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 13 судов и 5 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 5 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в Одесской области ночью в результате налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136, обломками сбитых БпЛА была повреждена школа. В результате Беляевская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Также мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.