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У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії — причини

24 листопада 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії — причини
Військові кораблі у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 24 листопада, у морі залишається волога та туманна погода, через яку ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Чорне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — один десантний корабель;
  • в Середземному морі залишився один ракетоносій з вісьмома "Калібрами" на борту.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 23 судна та 6 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Чорноморський флот більше не домінує у морі

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами. 

Також ми писали, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.

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