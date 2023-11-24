В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители — причины

Военные корабли в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 24 ноября, в море остается влажная и туманная погода, из-за которой враг был вынужден оставить большинство кораблей в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Черном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля;

в Азовском море — один десантный корабль;

в Средиземном море остался один ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 23 судна и 6 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Черноморский флот больше не доминирует в море

Напомним, российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также давить на гражданские суда, следующие гуманитарными коридорами.

Также мы писали, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.