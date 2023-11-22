Росія збільшила кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі

Російські кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 22 листопада, у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів. Попри погіршення погодних умов, флот ЧФ РФ вийшов на патрулювання уздовж берегів тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів;

в Азовському морі немає ворожого флоту;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 7 суден, проте жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами.

Також ми писали, що 22 листопада заступники міністрів оборони Туреччини, Румунії та Болгарії мають зустрітися в Анкарі для укладання угоди про очищення акваторії Чорного моря від ворожих мін. Таким чином країни-члени НАТО створять спільну групу для пришвидшеного знешкодження вибухонебезпечних предметів.