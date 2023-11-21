Бойова авіація — найбільша загроза для України у Чорному морі, — Плетенчук

Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також чинити тиск на цивільні судна, які йдуть гуманітарними коридорами.

Про це в під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"Єдина проблема, яка залишається і про яку ми постійно нагадуємо — це присутність над нашою акваторією російських літаків. Ця проблема наразі досить суттєва, в першу чергу їхня діяльність направлена на те, щоб прикласти максимум зусиль для залякування учасників зернового коридору", — сказав військовий.

Також речник ВМС зазначив, що ворог не полишає спроб протидіяти цивільному судноплавству, систематично скидаючи КАБи на маршрути курсування суден.

Чорноморський флот РФ повернувся на свої кордони

Дмитро Плетенчук зазначив, що наразі Росія побоюється виводити ракетоносії у Чорне море, вони це роблять дедалі частіше і часто для безпеки суден, які переміщують до "своїх законних кордонів" — Новоросійська та Туапсе.

"Зараз одиниці флоту, які виходять на чергування у море виконують функції охорони акваторії. Це більше потрібно для оборони. Для нас ситуація залишається більш-менш стабільною та прогнозовано, і це помітно за результатами нашої роботи", — підсумував спікер Військово-морських сил.

Нагадаємо, 22 листопада заступники міністрів оборони Туреччини, Румунії та Болгарії мають зустрітися в Анкарі для укладання угоди про очищення акваторії Чорного моря від ворожих мін. Таким чином країни-члени НАТО створять спільну групу для пришвидшеного знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Також ми писали, що під час сильного шторму у Чорному морі затонуло цивільне судно Kafkametler, яке вирушило з російського порту Темрюк та слідувало до Туреччини. Відомо, що на борту перебувало 12 осіб екіпажу.