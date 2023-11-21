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У Чорному морі знову з'явився ворожий флот — яку загрозу несе

21 листопада 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі знову з'явився ворожий флот — яку загрозу несе
Кораблі у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 21 листопада у Чорному морі закінчився тривалий шторм, тож ворожі кораблі знову вийшли на бойове чергування. Наразі усі ракетоносії заведені до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожі кораблі.
  • в Азовському морі немає ворожого флоту;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".
Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС

Ситуація у Чорному морі 

Нагадаємо, останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Також ми писали, що Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі. 

Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.

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