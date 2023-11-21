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В Черном море снова появился вражеский флот — какую угрозу несет

21 ноября 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море снова появился вражеский флот — какую угрозу несет
Корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 21 ноября в Черном море закончился длительный шторм, так что вражеские корабли снова вышли на боевое дежурство. В настоящее время все ракетоносители заведены в пункты базирования во временно оккупированном Крыму, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля.
  • в Азовском море нет вражеского флота;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".
Число кораблей в морях. Фото: ВМС

Ситуация в Черном море

Напомним, последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались крайне эффективными. Через них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапсе в Краснодарском крае.

Также мы писали, что Российская Федерация почти два месяца совсем не использовала "Калибры", атакуя территорию Украины. Скорее всего, враг делает запас ракет в преддверии зимнего периода, чтобы ударить ими по критической инфраструктуре.

Добавим, что за последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.

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