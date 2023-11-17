Вирішують логістичні проблеми — у ВМС пояснили, чому РФ не використовує "Калібри"
Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі.
Про це в етері Новини.LIVE повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
За його словами, Сили оборони України змусили ворога відійти від основної морської бази у Севастополі та відвести звідти свій основний бойовий склад — морські платформи для запуску крилатих ракет.
"Це надводні та підводні кораблі, які здатні запускати калібри. Наразі війна у морі звелася лише до застосування цих одиниць. Решта кораблів РФ не бере участь у бойових діях", — сказав військовий.
Проблема використання "Калібрів"
Також Плетенчук зазначив, що ворог наразі шукає найбільш безпечні місця для використання крилатих ракет, адже більшість їхніх носіїв частково або повністю виведена з ладу.
"По використанню "Калібрів" — то вся логістика була у Севастополі. Зараз росіяни розв'язують проблему, як цю роботу організувати у Новоросійську. Наразі вона там ще не організована, росіяни поки лише накопичують ракети", — підсумував речник ВМС.
Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, після тривалого затишшя у Чорному морі знову з'явилися ракетоносії. Попри те, що ворожий флот намагається триматися якомога ближче до берегів окупованого Криму, загроза обстрілів залишається високою.
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