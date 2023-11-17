Вирішують логістичні проблеми — у ВМС пояснили, чому РФ не використовує "Калібри"

Носії "Калібрів" випустили ракети. Фото: Укрінформ

Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі.

Про це в етері Новини.LIVE повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, Сили оборони України змусили ворога відійти від основної морської бази у Севастополі та відвести звідти свій основний бойовий склад — морські платформи для запуску крилатих ракет.

"Це надводні та підводні кораблі, які здатні запускати калібри. Наразі війна у морі звелася лише до застосування цих одиниць. Решта кораблів РФ не бере участь у бойових діях", — сказав військовий.

Проблема використання "Калібрів"

Також Плетенчук зазначив, що ворог наразі шукає найбільш безпечні місця для використання крилатих ракет, адже більшість їхніх носіїв частково або повністю виведена з ладу.

"По використанню "Калібрів" — то вся логістика була у Севастополі. Зараз росіяни розв'язують проблему, як цю роботу організувати у Новоросійську. Наразі вона там ще не організована, росіяни поки лише накопичують ракети", — підсумував речник ВМС.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, після тривалого затишшя у Чорному морі знову з'явилися ракетоносії. Попри те, що ворожий флот намагається триматися якомога ближче до берегів окупованого Криму, загроза обстрілів залишається високою.