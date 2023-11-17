На чергуванні у Чорному морі з'явилися "Калібри" — яку небезпеку становлять

Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 17 листопада, після тривалого затишшя у Чорному морі знову з'явилися ракетоносії. Попри те, що ворожий флот намагається триматися якомога ближче до берегів окупованого Криму, загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожі кораблі, серед яких є ракетоносій. Загальна кількість "Калібрів" складає 8 залпів;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 13 суден, 9 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 10 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Ситуація на півдні

Нагадаємо, Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.

Також ми писали, що нещодавно в російському Міноборони заявили, що їхні війська проведуть перегрупування зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх зібралися відводити трохи далі на схід від Дніпра, але згодом з'ясувалося, що інформація "хибна".