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На чергуванні у Чорному морі з'явилися "Калібри" — яку небезпеку становлять

17 листопада 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На чергуванні у Чорному морі з'явилися "Калібри" — яку небезпеку становлять
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 17 листопада, після тривалого затишшя у Чорному морі знову з'явилися ракетоносії. Попри те, що ворожий флот намагається триматися якомога ближче до берегів окупованого Криму, загроза обстрілів залишається високою. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожі кораблі, серед яких є ракетоносій. Загальна кількість "Калібрів" складає 8 залпів;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 13 суден, 9 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 10 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Ситуація на півдні 

Нагадаємо, Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.

Також ми писали, що нещодавно в російському Міноборони заявили, що їхні війська проведуть перегрупування зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх зібралися відводити трохи далі на схід від Дніпра, але згодом з'ясувалося, що інформація "хибна". 

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