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Штормова погода заважає ворогу патрулювати у Чорному морі

16 листопада 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Штормова погода заважає ворогу патрулювати у Чорному морі
Кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 16 листопада у Чорному морі посилився шторм. Через це ворог був вимушений завести більшість кораблів у бухти тимчасово окупованого Криму, проте деякі лишилися на чергуванні. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і наявність "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Втрати ворога на півдні

  • 2 гармати;
  • 2 БТР 80/82А;
  • 3 одиниці автомобільної техніки,
  • 3 спостережні пункти.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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