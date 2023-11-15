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Ворог зменшив концентрацію кораблів у Чорному морі

15 листопада 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог зменшив концентрацію кораблів у Чорному морі
Корабель у морі. Фото: Крим.Реалії
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 листопада  у Чорному морі погіршилися погодні умови. Через шторм та туман ворог був вимушений завести більшість кораблів у пункти базування, проте загроза залишається. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 14 суден, 5 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 21 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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