Ворог вивів ракетоносії у Середземне море — яка ситуація у Чорному

Запуск ракети з воєнного корабля. Фото: росЗМІ

Станом на 13 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні стабільно залишається один ворожий корабель. Ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 3 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Збройні сили України за період повномасштабного вторгнення успішно знищують Чорноморський флот РФ. Українським бійцям вдалося пошкодити та знищити 25 російських військових кораблів.

Також ми писали, що внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами ЗСУ уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. ГУР показало відео нічної атаки.