Враг вывел ракетоносители в Средиземное море — какая ситуация в Черном

Запуск ракеты с военного корабля. Фото: росСМИ

На 13 ноября в Черном море на боевом дежурстве стабильно остается один вражеский корабль. Ракетоносители на рейде не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 3 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 2 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, вооруженные силы Украины за период полномасштабного вторжения успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Украинским бойцам удалось повредить и уничтожить 25 российских военных кораблей.

Также мы писали, что в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами ВСУ поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82. ГУР показало видео ночной атаки.