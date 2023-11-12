РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі — скільки на чергуванні

Ворожий корабель на чергування. Фото: РосЗМІ

Станом на 12 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається десантний корабель. Ракетоносії спостерігаються тільки в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі є 1 ворожий корабель;

в Азовському морі 2 ворожих кораблів;

в Середземному морі 2 ворожих кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 33 судна, з них 9 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 1 судно, воно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

Нагадаємо, Чорноморський флот РФ припинив переміщення своїх кораблів з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Наразі у бухтах Севастополя ще перебувають ударні кораблі, які можуть нести загрозу для України.

Також ми писали, що Чорноморський флот Російської Федерації після серйозних втрат не здатен ні висадити десант на півдні України, ні блокувати зерновий коридор. Єдине, на що здатне це вороже угруповання, — це обстрілювати крилатими ракетами українські міста і села.