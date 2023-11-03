Росіяни перестали переміщувати флот з території Криму

Російські кораблі на супутникових знімках. Фото: MT Anderson

Чорноморський флот РФ припинив переміщення своїх кораблів з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Наразі у бухтах Севастополя ще знаходяться ударні кораблі, які можуть нести загрозу для України.

Про це свідчать знімки OSINT-дослідників MT Anderson.

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МРК "Циклон", який є носієм "Калібрів", пришвартований біля бочок на вході до Севастопольської бухти;

2 сторожові кораблі проєкту 1135 "Буревісник";

4 БДК проєкту 775;

1 МПК проєкту 1124 "Альбатрос";

2 МРК проєкту 1239 "Сивуч";

1 базовий тральник проєкту 12700 "Олександрит";

1 тральник проєкту 266М "Аквамарин-М";

2 розвідкорабля — "Приазов'я" та "Іван Хурс".

Доля ВДК "Мінськ"

Згідно із супутниковими знімками, окупанти розібрали корабель на частини. Він вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього.

Нагадаємо, Чорноморський флот Російської Федерації після серйозних втрат не здатен ні висадити десант на Півдні України, ні блокувати зерновий коридор. Єдине, на що здатне це вороже угруповання — це обстрілювати крилатими ракетами українські міста і села.