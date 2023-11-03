Россияне перестали перемещать флот с территории Крыма, — OSINT
Черноморский флот РФ прекратил перемещение своих кораблей с временно оккупированного Крыма в Новороссийск. В бухтах Севастополя еще находятся ударные корабли, которые могут нести угрозу для Украины.
Об этом свидетельствуют снимки исследователей OSINT MT Anderson.
Какие корабли остаются в Крыму
- МРК "Циклон", который является носителем "Калибров", пришвартован у бочек на входе в Севастопольскую бухту;
- 2 сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник";
- 4 БДК проекта 775;
- 1 МПК проекта 1124 "Альбатрос";
- 2 МРК проекта 1239 "Севуч";
- 1 базовый тральник проекта 12700 "Александрит";
- 1 тральник проекта 266М "Аквамарин-М";
- 2 разведкорабля — "Приазовье" и "Иван Хурс".
Судьба ПДК "Минск"
Согласно спутниковым снимкам, оккупанты разобрали корабль на части. Он вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него.
Напомним, Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни взорвать десант на Юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.
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