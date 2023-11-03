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Россияне перестали перемещать флот с территории Крыма, — OSINT

3 ноября 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне перестали перемещать флот с территории Крыма
Российские корабли на спутниковых снимках. Фото: MT Anderson
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Черноморский флот РФ прекратил перемещение своих кораблей с временно оккупированного Крыма в Новороссийск. В бухтах Севастополя еще находятся ударные корабли, которые могут нести угрозу для Украины.

Об этом свидетельствуют снимки исследователей OSINT MT Anderson.

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  • МРК "Циклон", который является носителем "Калибров", пришвартован у бочек на входе в Севастопольскую бухту;
  • 2 сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник";
  • 4 БДК проекта 775;
  • 1 МПК проекта 1124 "Альбатрос";
  • 2 МРК проекта 1239 "Севуч";
  • 1 базовый тральник проекта 12700 "Александрит";
  • 1 тральник проекта 266М "Аквамарин-М";
  • 2 разведкорабля — "Приазовье" и "Иван Хурс".

Судьба ПДК "Минск"

Согласно спутниковым снимкам, оккупанты разобрали корабль на части. Он вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него.

Напомним, Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни взорвать десант на Юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.

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