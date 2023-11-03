Россияне перестали перемещать флот с территории Крыма

Российские корабли на спутниковых снимках. Фото: MT Anderson

Черноморский флот РФ прекратил перемещение своих кораблей с временно оккупированного Крыма в Новороссийск. В бухтах Севастополя еще находятся ударные корабли, которые могут нести угрозу для Украины.

Об этом свидетельствуют снимки исследователей OSINT MT Anderson.

Читайте также:

Какие корабли остаются в Крыму

МРК "Циклон", который является носителем "Калибров", пришвартован у бочек на входе в Севастопольскую бухту;

2 сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник";

4 БДК проекта 775;

1 МПК проекта 1124 "Альбатрос";

2 МРК проекта 1239 "Севуч";

1 базовый тральник проекта 12700 "Александрит";

1 тральник проекта 266М "Аквамарин-М";

2 разведкорабля — "Приазовье" и "Иван Хурс".

Судьба ПДК "Минск"

Согласно спутниковым снимкам, оккупанты разобрали корабль на части. Он вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него.

Напомним, Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни взорвать десант на Юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.