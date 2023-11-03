Скільки кораблів РФ у Чорному морі

Кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 3 листопада, у Чорному морі залишається присутнім ворожий флот. Окупанти розосереджують свої кораблі біля території Кримського пів острова, проте ризик для території України залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожих кораблі;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 45 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 31 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора в Одесі та області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляли про запуск повітряних цілей з території окупованого Криму. Російські окупанти двома ракетами типу "Онікс" завдали ударів по Одеській області.