Сколько кораблей РФ в Черном море

Корабли в Черном море. Фото: росСМИ

Сегодня, 3 ноября, в Черном море остается присутствующим вражеский флот. Оккупанты рассредоточивают свои корабли возле территории Крымского полуострова, однако риск для территории Украины остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 45 судов, из них 8 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 31 судов, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, вчера в Одессе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщали о запуске воздушных целей с территории оккупированного Крыма. Российские оккупанты двумя ракетами типа "Оникс" нанесли удары по Одесской области.