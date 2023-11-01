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Ракетна небезпека на півдні — в Одесі оголошено повітряну тривогу

1 листопада 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
в Одесі оголошено повітряну тривогу
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють про швидкісні цілі у напрямку півдня.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Загроза для півдня

Наразі існує загроза для Одеси, Южного та Миколаєва. Тож, радимо пройти до укриття до відбою. 

Де оголошено тривогу

Існує загроза для Одеської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 10:18. Моніторингові канали повідомляють, що цілі зникли з радарів у 25 км від берега. Наразі у небі чисто.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно скидали вибухонебезпечні боєприпаси в акваторію Чорного моря. Наразі штормові хвилі винесли на узбережжя понад 70 бомб.

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