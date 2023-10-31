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Балістична загроза — в Одесі оголошено повітряну тривогу

31 жовтня 2023 10:51
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу
Проліт балістичної ракети. Фото: Цензор.НЕТ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляють про повторний пуск ракет з Криму. 

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Балістична загроза

У мережі шириться інформація про пуск ракет з території Сімферополя у напрямку південних регіонів. 

Де оголошено тривогу

На півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.  Також під загрозою Кіровоградська та Черкаська області.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

 Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, попри шторм та туман у Чорному морі, на бойове чергування вкотре вийшов ворожий флот. Наразі кораблі перебувають біля берегів тимчасово окупованого Криму, проте ситуація може змінитися. 

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