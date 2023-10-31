В Одессе объявлена воздушная тревога

Пролет баллистической ракеты. Фото: Цензор.НЕТ

В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщают о повторном пуске ракет из Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Баллистическая угроза

В сети распространяется информация о пуске ракет с территории Симферополя в направлении южных регионов.

Где объявлена тревога

На юге есть угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Также находится под угрозой Кировоградская и Черкасская области.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, сегодня, 31 октября, несмотря на шторм и туман в Черном море, на боевое дежурство в очередной раз вышел вражеский флот. В настоящее время корабли находятся у берегов временно оккупированного Крыма, однако ситуация может измениться.