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У Чорному морі чатує ворожий ракетоносій без "Калібрів" — деталі

30 жовтня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі чатує ворожий ракетоносій без "Калібрів"
Кораблі у морі на чергуванні. Фото: АрміяInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 жовтня, на бойове чергування у Чорне море знову вийшли ворожі кораблі. Серед них зафіксовано ракетоносій, тож ризик повторних ударів залишається високим.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. 

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких є ракетоносій. Проте без "Калібрів" на борту;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед яких є ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту. 

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден.
  • до Чорного моря — 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Одесі місцеві мешканці чули звуки вибухів. Ймовірно, ворог вдарив по місту балістикою.

Також ми писали, що російські журналісти розповіли, що у ніч проти 30 жовтня було атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ у Криму. 17 військовослужбовців окупаційної армії поранено.

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