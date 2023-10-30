У Чорному морі чатує ворожий ракетоносій без "Калібрів"

Кораблі у морі на чергуванні. Фото: АрміяInform

Сьогодні, 30 жовтня, на бойове чергування у Чорне море знову вийшли ворожі кораблі. Серед них зафіксовано ракетоносій, тож ризик повторних ударів залишається високим.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких є ракетоносій. Проте без "Калібрів" на борту;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед яких є ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 7 суден.

до Чорного моря — 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Одесі місцеві мешканці чули звуки вибухів. Ймовірно, ворог вдарив по місту балістикою.

Також ми писали, що російські журналісти розповіли, що у ніч проти 30 жовтня було атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ у Криму. 17 військовослужбовців окупаційної армії поранено.