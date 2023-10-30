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В Одесі пролунав вибух

30 жовтня 2023 08:39
оновлено: 08:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі пролунав вибух
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 30 жовтня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. В Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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О 08:33 Повітряні сили ЗСУ попередили Одеську область через загрозу застосування балістичного озброєння.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

В той самий час у місті пролунав вибух. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, російські окупанти запустили на Одесу декілька ракет.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що було атаковано судоремонтний завод під Одесою.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

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