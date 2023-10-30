В Одесі пролунав вибух
Сьогодні зранку, 30 жовтня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. В Одесі пролунав вибух.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибух в Одесі
О 08:33 Повітряні сили ЗСУ попередили Одеську область через загрозу застосування балістичного озброєння.
В той самий час у місті пролунав вибух. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, російські окупанти запустили на Одесу декілька ракет.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що було атаковано судоремонтний завод під Одесою.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.
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