Ракета в небе. Фото: EPA

Сегодня утром, 30 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Одессе

В 08:33 Воздушные силы ВСУ предупредили Одесскую область из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В то же время в городе раздался взрыв. По информации мониторинговых Telegram-каналов, российские оккупанты запустили на Одессу несколько ракет.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что был атакован судоремонтный завод под Одессой.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанти продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.