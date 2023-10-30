В Одессе раздался взрыв
Сегодня утром, 30 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе раздался взрыв.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрыв в Одессе
В 08:33 Воздушные силы ВСУ предупредили Одесскую область из-за угрозы применения баллистического вооружения.
В то же время в городе раздался взрыв. По информации мониторинговых Telegram-каналов, российские оккупанты запустили на Одессу несколько ракет.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что был атакован судоремонтный завод под Одессой.
Напомним, российские оккупанти продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.
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