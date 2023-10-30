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В Одессе раздался взрыв

30 октября 2023 08:39
обновлено: 08:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе раздался взрыв
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 30 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Одессе

В 08:33 Воздушные силы ВСУ предупредили Одесскую область из-за угрозы применения баллистического вооружения.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В то же время в городе раздался взрыв. По информации мониторинговых Telegram-каналов, российские оккупанты запустили на Одессу несколько ракет.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что был атакован судоремонтный завод под Одессой.

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Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанти продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

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