В Черном море караулит вражеский ракетоноситель без "Калибров"

Корабли в море на дежурстве. Фото: АрмияInform

Сегодня, 30 октября, на боевое дежурство в Черное море снова вышли вражеские корабли. Среди них зафиксирован ракетоноситель, поэтому риск повторных ударов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, среди которых есть ракетоноситель. Однако без "Калибров" на борту;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю –—7 судов.

к Черному морю — 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Одессе местные жители слышали звуки взрывов. Вероятно, враг ударил по городу баллистику.

Также мы писали, что российские журналисты рассказали, что в ночь на 30 октября было атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ в Крыму. 17 военнослужащих оккупационной армии ранены.