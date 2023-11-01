Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога arrow

Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога

1 ноября 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
в Одессе объявлена воздушная тревога
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Мониторинговые каналы сообщают о скоростных целях в направлении юга.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

Читайте также:
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Угроза для юга

В настоящее время существует угроза Одессе, Южному и Николаеву. Поэтому советуем пройти к укрытию до отбоя.

Где объявлена тревога

Есть угроза для Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 10:18. Мониторинговые каналы сообщают, что цели исчезли с радаров в 25 км от берега. Пока в небе чисто.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме