Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога
В Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Мониторинговые каналы сообщают о скоростных целях в направлении юга.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
Угроза для юга
В настоящее время существует угроза Одессе, Южному и Николаеву. Поэтому советуем пройти к укрытию до отбоя.
Где объявлена тревога
Есть угроза для Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Обновлено 10:18. Мониторинговые каналы сообщают, что цели исчезли с радаров в 25 км от берега. Пока в небе чисто.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб.
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