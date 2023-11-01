У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів

Корабель на чергуванні. Фото: АрміяInform

Сьогодні, 1 листопада, через вітер і туман у морі ворог був змушений завести більшість свого флоту у пункти базування. Проте десантний корабель залишився на патрулюванні у Чорному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 27 суден, з них 9 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 23 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що Росія ховає свій Чорноморський флот якомога далі від тимчасово окупованого Севастополя. Ракетоносії перебазували до Новоросійська та Феодосії, а також, можливо, в Керч і на окуповану РФ територію Грузії, у місто Сухумі.