У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів
Сьогодні, 1 листопада, через вітер і туман у морі ворог був змушений завести більшість свого флоту у пункти базування. Проте десантний корабель залишився на патрулюванні у Чорному морі.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
- в Азовському морі — 1 десантний корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 27 суден, з них 9 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 23 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Також ми писали, що Росія ховає свій Чорноморський флот якомога далі від тимчасово окупованого Севастополя. Ракетоносії перебазували до Новоросійська та Феодосії, а також, можливо, в Керч і на окуповану РФ територію Грузії, у місто Сухумі.
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