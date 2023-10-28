Росія ховає свої кораблі якомога далі від Севастополя, — ВМС ЗСУ

Ворожі ракетоносії у морі. Фото: росЗМІ

Держава-терористка Росія ховає свій Чорноморський флот якомога далі від тимчасово окупованого Севастополя. Ракетоносії перебазували до Новоросійська та Феодосії, а також, можливо, в Керч і на окуповану РФ територію Грузії, у місто Сухумі.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його інформацією, у Чорному морі зараз перебувають два кораблі ворожого Чорноморського флоту Росії. З них лише один є носієм крилатих ракет типу "Калібр", але цей корабель не заряджений.

"Останнім часом ми не бачимо великої активності в акваторії Чорного моря. Це пов'язано з багатьма факторами. Перший з них — це дійсно безпековий. Ворог нарешті зрозумів, що перебувати біля берегів Криму для нього досить небезпечно. Тому зараз ми там спостерігаємо ті одиниці, які не представляють якоїсь великої цінності для цього морського флоту", — сказав військовий.

Зазначимо, що Чорноморський флот Росії має в середньому приблизно 10 носіїв крилатих ракет. Проте ця кількість може змінюватися залежно від обставин, таких як обслуговування кораблів та успішні операції з боку Сил оборони України. Саме через такі операції до тимчасово окупованого Криму прибула комісія з генерального штабу РФ, аби з’ясовувати обставини поразок Чорноморського Флоту.

"Нам відомо, що до тимчасово окупованого Криму прибула комісія з генерального штабу РФ, яка проводить перевірку щодо результатів бойової діяльності. Ми ж вважаємо, що це пов’язано з поразками ЧФ РФ. Швидше за все вона приїхала з’ясовувати обставини цих поразок", — повідомив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців Україна регулярно завдавала ефективних ударів по об’єктах "другої армії світу" на території тимчасово окупованого Криму, вивівши з ладу ВДК "Мінськ", патрульний Корабель "Павел Державин", буксир "Николай Муру" та кілька аналогічних плавзасобів супротивника, зокрема й частково зруйнувавши штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Також ми писали, що анонсована президентом Росії Володимиром Путіним поява у Чорному морі російських літаків, оснащених ракетами "Кинджал", — це чергова страшилка ворога. Вона спрямована на посилення напруги, але кардинально нічого не змінить для України.