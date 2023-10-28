Россия прячет свои корабли как можно дальше от Севастополя, — ВМС ВСУ

Вражеские ракетоносители в море. Фото: росСМИ

Государство-террорист Россия прячет свой Черноморский флот как можно дальше от временно оккупированного Севастополя. Ракетоносители перебазировали в Новороссийск и Феодосию, а также, возможно, в Керчь и на оккупированную РФ территорию Грузии, в город Сухуми.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его информации, в Черном море сейчас находятся два корабля вражеского Черноморского флота России. Из них только один является носителем крылатых ракет типа "Калибр", но этот корабль не заряжен.

"В последнее время мы не видим большой активности в акватории Черного моря. Это связано со многими факторами. Первый из них — это фактор безопасности. Враг наконец-то понял, что находиться у берегов Крыма для него достаточно опасно. Поэтому сейчас мы там наблюдаем те единицы, которые не представляют какой-либо большой ценности для этого морского флота", — сказал военный.

Отметим, что Черноморский флот России имеет в среднем около 10 носителей крылатых ракет. Однако это количество может меняться в зависимости от обстоятельств, таких как обслуживание кораблей и успешные операции со стороны сил обороны Украины. Именно из-за таких операций во временно оккупированный Крым прибыла комиссия из генерального штаба РФ, чтобы выяснять обстоятельства поражений Черноморского Флота.

"Нам известно, что во временно оккупированный Крым прибыла комиссия из генерального штаба РФ, которая проводит проверку по результатам боевой деятельности. Мы же считаем, что это связано с поражениями ЧФ РФ. Скорее всего она приехала выяснять обстоятельства этих поражений", — сообщил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, в течение последних двух месяцев Украина регулярно наносила эффективные удары по объектам "второй армии мира" на территории временно оккупированного Крыма, выведя из строя ПДК "Минск", патрульный Корабль "Павел Державин", буксир "Николай Муру" и несколько аналогичных плавсредств противника, в том числе и частично разрушив штаб ЧФ РФ в Севастополе.

Также мы писали, что анонсированное президентом России Владимиром Путиным появление в Черном море российских самолетов, оснащенных ракетами "Кинжал", — это очередная страшилка врага. Она направлена на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменит в Украине.