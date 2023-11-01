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В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей

1 ноября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей
Корабль на дежурстве. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 ноября, из-за ветра и тумана в море, враг был вынужден завести большинство своего флота в пункты базирования. Однако десантный корабль остался на патрулировании в Черном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море — 1 десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 27 судов, из них 9 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 23 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 1 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что Россия прячет свой Черноморский флот как можно дальше от временно оккупированного Севастополя. Ракетоносители перебазировали в Новороссийск и Феодосию, а также, возможно, в Керчь и на оккупированную РФ территорию Грузии, в город Сухуми.

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