В Одесі оголошено повітряну тривогу

Повітряна тривога

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляють про запуск повітряних цілей з території окупованого Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Балістична загроза

У мережі шириться інформація про пуск ракет з території Красноперекопського району Криму у напрямку південних регіонів.

Де оголошено тривогу

Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, та Вінницької областей.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині.