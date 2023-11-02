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Баллистическая опасность — в Одессе объявлена воздушная тревога

2 ноября 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщают о запуске воздушных целей с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Баллистическая угроза

В сети распространяется информация о пуске ракет с территории Красноперекопского района Крыма в направлении южных регионов.

Где объявлена тревога

В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областей.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "оружие" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесщине.

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