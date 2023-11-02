"Прильоти" в Криму стосуються об'єктів, які залучені в обстрілах Одещини

Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму. Фото: Reuters

Сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Зараз ці "прильоти" стосуються тих об'єктів, з яких можуть завдаватися або завдаються удари по Одещині — ми говоримо про аеродроми. Новофедорівка — вчора там приїжджали "швидкі" і пожежні машини. І ті об'єкти, які ви згадали на Арабатській стрілці — це не Крим, але дуже близенько. Там знаходяться ворожі об'єкти, і перш за все об'єкти управління, командного складу", — сказав спікер УДА.

Водночас Братчук наголосив, що нові влучання у Криму наразі офіційно не підтверджені.

Повітряна тривога у Криму

Вчора у Севастополі пролунала повітряна тривога — над містом почав підійматися дим. У дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя уточнили, що у місті призупинено рух морського та наземного громадського транспорту. Крім того, зупинено рух по Кримському мосту, який розташований на іншому боці півострова Крим.

Вранці 2 листопада у Росії заявили про атаку дронів на тимчасово окупований Крим. Російська ППО нібито збила шість безпілотників.

Нагадаємо, станом на 2 листопада на бойовому патрулюванні залишається у Чорному морі ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.