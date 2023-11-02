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Чорноморський флот РФ збільшив кількість кораблів на чергуванні

2 листопада 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморський флот РФ збільшив кількість кораблів на чергуванні
Російський корабель у Криму. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 2 листопада на бойовому патрулюванні залишається у Чорному морі ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

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Наразі біля берегів України перебувають 5 ворожих кораблів, з яких 4 — у Чорному та 1 — в Азовському морі. Ракетоносії заведені у бухти тимчасово окупованого Криму. 

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Ситуація на півдні

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник наніс 14 авіаційних ударів. Двічі застосував крилаті ракети повітряного базування: дві Х-59 — в напрямку Одеської області, які влучно знищила ППО, та протирадіолокаційна Х-31 випущена ввечері по Херсонщині, не досягла цілі.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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