Черноморский флот РФ увеличил количество кораблей на дежурстве

Российский корабль в Крыму. Фото: росСМИ

По состоянию на 2 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей в морях

Сейчас у берегов Украины находятся 5 вражеских кораблей, из которых 4 — в Черном и 1 — в Азовском море. Ракетоносители заведены в бухты временно оккупированного Крыма.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Ситуация на юге

За сутки (с 07:00 до 07:00) противник нанес 14 авиационных ударов. Дважды применил крылатые ракеты воздушного базирования: две Х-59 — в направлении Одесской области, которые точно уничтожили ПВО, и противорадиолокационная Х-31, выпущенная вечером по Херсонщине, не достигла цели.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 2 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.