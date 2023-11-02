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"Прилеты" в Крыму касаются объектов, привлеченных к обстрелам Одесчины, — Братчук

2 ноября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Прилеты" в Крыму касаются объектов, вовлеченных в обстрелы Одесщины
Взрывы на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесчине.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Сейчас эти "прилеты" касаются тех объектов, с которых могут наноситься или наносятся удары по Одесчине — мы говорим об аэродромах. Новофедоровка — вчера там приезжали скорые и пожарные машины. И те объекты, которые вы упомянули на Арабатской стрелке — это не Крым, но очень близко. Там находятся вражеские объекты, и прежде всего объекты управления, командного состава", — сказал спикер УДА.

В то же время Братчук подчеркнул, что новые попадания в Крыму официально не подтверждены.

Воздушная тревога в Крыму

Вчера в Севастополе раздалась воздушная тревога — над городом начал подниматься дым. В дирекции развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что в городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Кроме того, остановлено движение по Крымскому мосту, расположенному на другой стороне полуострова Крым.

Утром 2 ноября в России заявили об атаке дронов на временно оккупированный Крым. Российская ПВО якобы сбила шесть беспилотников.

Напомним, на 2 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.

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