Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Скільки ворожих кораблів на чергуванні у Чорному морі arrow

Скільки ворожих кораблів на чергуванні у Чорному морі

5 листопада 2023 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Скільки ворожих кораблів на чергуванні у Чорному морі
Ворожий корабель на чергуванні. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 5 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель. Носіїв ракети "Калібр" не зафіксовано, військові пов’язують це зі штормовою погодою у морі.  

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі знаходяться 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі 2 ворожих кораблі.

Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 8 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Нагадаємо, Чорноморський флот РФ припинив переміщення своїх кораблів з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Наразі у бухтах Севастополя ще перебувають ударні кораблі, які можуть нести загрозу для України. 

Також ми писали, що Чорноморський флот Російської Федерації після серйозних втрат не здатен ні висадити десант на півдні України, ні блокувати зерновий коридор. Єдине, на що здатне це вороже угруповання — це обстрілювати крилатими ракетами українські міста і села.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі