РФ уменьшила количество кораблей в Черном море — сколько на дежурстве

Вражеский корабль на дежурство. Фото: РосСМИ

На 12 ноября на боевом патрулировании в Черном море остается десантный корабль. Ракетоносители наблюдаются только в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море — 2 вражеских корабля;

в Средиземном море — 2 вражеских корабля, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 33 судна, из них 9 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 1 судно, оно продолжило движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, Черноморский флот РФ прекратил перемещение своих кораблей с временно оккупированного Крыма в Новороссийск. В бухтах Севастополя еще находятся ударные корабли, которые могут нести угрозу для Украины.

Также мы писали, что Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни взорвать десант на юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.