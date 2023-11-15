Враг снизил концентрацию кораблей в Черном море

Корабль в море. Фото: Крым.Реалии

Сегодня, 15 ноября, в Черном море ухудшились погодные условия. Из-за шторма и тумана враг был вынужден завести большинство кораблей в пункты базирования, однако угроза остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 14 судов, 5 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 21 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.