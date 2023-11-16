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Штормовая погода мешает врагу патрулировать в Черном море

16 ноября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Штормовая погода мешает врагу патрулировать в Черном море
Корабли в Черном море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 16 ноября в Черном море усилился шторм. Поэтому враг был вынужден завести большинство кораблей в бухты временно оккупированного Крыма, однако некоторые остались на дежурстве.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море – 1 десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и наличие "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Потери врага на юге

  • 2 пушки;
  • 2 БТР 80/82А;
  • 3 единицы автомобильной техники,
  • 3 наблюдательных пункта.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 15 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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