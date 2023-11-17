На чередовании в Черном море появились "Калибры" — какую опасность представляют

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

Сегодня, 17 ноября, после продолжительного затишья в Черном море снова появились ракетоносители. Несмотря на то, что вражеский флот пытается держаться поближе к берегам оккупированного Крыма, угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля, среди которых есть ракетоноситель. Общее количество "Калибров" составляет 8 залпов;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 13 судов, 9 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 10 судов, из них 7 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Ситуация на юге

Напомним, Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.

Также мы писали, что недавно в российском Минобороны заявили, что их войска проведут перегруппировку из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить чуть дальше восточнее Днепра, но впоследствии выяснилось, что информация "ложная".