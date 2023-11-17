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Решают логистические проблемы — в ВМС объяснили, почему РФ не использует "Калибры"

17 ноября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Решают логистические проблемы — в ВМС объяснили, почему РФ не использует "Калибры"
Носители "Калибров" выпустили ракеты. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российская Федерация почти два месяца совсем не использовала "Калибры", атакуя территорию Украины. Скорее всего, враг делает запас ракет в преддверии зимнего периода, чтобы ударить ими по критической инфраструктуре.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, Силы обороны Украины заставили врага отойти от основной морской базы в Севастополе и увести оттуда свой основной боевой состав — морские платформы для запуска крылатых ракет.

"Это надводные и подводные корабли, которые способны запускать калибры. В настоящее время война в море свелась только к применению этих единиц. Остальные корабли РФ не участвуют в боевых действиях", — сказал военный.

Проблема использования "Калибров"

Также Плетенчук отметил, что враг ищет наиболее безопасные места для использования крылатых ракет, ведь большинство их носителей частично или полностью выведено из строя.

"По использованию "Калибров" — это вся логистика была в Севастополе. Сейчас россияне решают проблему, как эту работу организовать в Новороссийске. Сейчас она там еще не организована, россияне пока только накапливают ракеты", — подытожил представитель ВМС.

Напомним, сегодня, 17 ноября, после продолжительного затишья в Черном море снова появились ракетоносители. Несмотря на то, что вражеский флот пытается держаться поближе к берегам оккупированного Крыма, угроза обстрелов остается высокой.

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