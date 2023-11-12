Росія почала переміщувати кораблі ЧФ РФ до Туапсе, — ВМС ЗСУ

Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Один з результатів цих атак — це чергове переміщення кораблів. Тепер вони вже дісталися до Туапсе і перебазують кораблі ще й туди. Я гадаю, що такими темпами вони до берегів Грузії перемістяться", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Водночас Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни посилили заходи безпеки навколо Кримського мосту, запровадивши посилений режим охорони.

"Вони вживають максимальну кількість заходів безпеки, постійно його перекриваючи, що впливає на функціонал мосту. Проте, логістично він залишається одним з основних елементів для забезпечення армії РФ на півдні", — заявив речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук також розкрив деталі "задимлення" мосту, вказавши, що це аерозоль, який росіяни випускають зі спецмашин з метою збиття з курсу ракет.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Йдеться про кораблі класу "серна".

Також ми писали, що останнім часом ворог почав атакувати Одеську область переважно з балістики. Таким чином, вони можуть компенсувати логістичні проблеми з переміщенням бойових кораблів до Новоросійська.