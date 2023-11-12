Россия начала перемещать корабли ЧФ РФ в Туапсе, — ВМС ВСУ

Спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались очень эффективными. Из-за них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапсе в Краснодарском крае.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Один из результатов этих атак — это очередное перемещение кораблей. Теперь они уже добрались до Туапсе и перебазируют корабли еще и туда. Я думаю, что такими темпами они к берегам Грузии переместятся", — отметил представитель ВМС ВСУ.

В то же время Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне ужесточили меры безопасности вокруг Крымского моста, введя усиленный режим охраны.

"Они принимают максимальное количество мер безопасности, постоянно его перекрывая, что влияет на функционал моста. Тем не менее логистически он остается одним из основных элементов для обеспечения армии РФ на юге", — заявил спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук также раскрыл детали "задымления" моста, указав, что это аэрозоль, который россияне выпускают из спецмашин с целью сбить с курса ракеты.

Напомним, на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82. Речь идет о кораблях класса "серна".

Также мы писали, что в последнее время враг начал атаковать Одесскую область преимущественно из баллистики. Таким образом, они могут компенсировать логистические проблемы с перемещением боевых кораблей в Новороссийск.