Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Балістика заміняє окупантам крилаті ракети, — Плетенчук про обстріли Одещини arrow

Балістика заміняє окупантам крилаті ракети, — Плетенчук про обстріли Одещини

8 листопада 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Балістика заміняє окупантам крилаті ракети, — Плетенчук про обстріли Одещини
Запуск "Онікса" з території Криму. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Останнім часом ворог почав атакувати Одеську область переважно з балістики. Таким чином, вони можуть компенсувати логістичні проблеми з переміщенням бойових кораблів до Новоросійська. 

Про це під час пресконференції Медіацентр Україна — Одеса повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Набір інструментів може залежати від цілей та ситуації. Чому балістика — може, тому що складно завантажити "Калібри", адже кораблі знаходяться у Новоросійську, а ракети до них у Севастополі", — сказав Плетенчук. 

Також на думку речника ВМС, причина може полягати в тому, що балістику на півдні наразі  збивати складніше, ніж крилаті ракети. Тому вони й сконцентрувалися саме на такій тактиці. 

Доля ВДК "Мінськ"

Окремо Дмитро Плетенчук зазначив, що бойовий корабель після ураження 13 вересня не здатен виконувати свої функції та, ймовірно, буде розібраний на деталі. 

"Цей великий десантний корабель не підлягає відновленню через пошкодження, які він отримав. Окрім того, він досить старий та вже зношений", — підсумував військовий. 

Нагадаємо, Росія накопичує "Калібри" для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Військові моряки кажуть, що саме через це зараз РФ не використовує ракети морського базування. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі