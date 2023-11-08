Балістика заміняє окупантам крилаті ракети, — Плетенчук про обстріли Одещини

Запуск "Онікса" з території Криму. Фото: УНІАН

Останнім часом ворог почав атакувати Одеську область переважно з балістики. Таким чином, вони можуть компенсувати логістичні проблеми з переміщенням бойових кораблів до Новоросійська.

Про це під час пресконференції Медіацентр Україна — Одеса повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Набір інструментів може залежати від цілей та ситуації. Чому балістика — може, тому що складно завантажити "Калібри", адже кораблі знаходяться у Новоросійську, а ракети до них у Севастополі", — сказав Плетенчук.

Також на думку речника ВМС, причина може полягати в тому, що балістику на півдні наразі збивати складніше, ніж крилаті ракети. Тому вони й сконцентрувалися саме на такій тактиці.

Доля ВДК "Мінськ"

Окремо Дмитро Плетенчук зазначив, що бойовий корабель після ураження 13 вересня не здатен виконувати свої функції та, ймовірно, буде розібраний на деталі.

"Цей великий десантний корабель не підлягає відновленню через пошкодження, які він отримав. Окрім того, він досить старий та вже зношений", — підсумував військовий.

Нагадаємо, Росія накопичує "Калібри" для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Військові моряки кажуть, що саме через це зараз РФ не використовує ракети морського базування.