Баллистика заменяет оккупантам крылатые ракеты, — Плетенчук об обстрелах Одесчины

Запуск "Оникса" с территории Крыма. Фото: УНИАН

В последнее время враг начал атаковать Одесскую область преимущественно по баллистике. Таким образом, они могут компенсировать логистические проблемы с перемещением боевых кораблей в Новороссийск.

Об этом во время пресс-конференции Медиацентр Украина — Одесса сообщил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Набор инструментов может зависеть от целей и ситуации. Почему баллистика — может, потому что сложно загрузить "Калибры", ведь корабли находятся в Новороссийске, а ракеты к ним в Севастополе", — сказал Плетенчук.

Также по мнению спикера ВМС, причина может заключаться в том, что баллистику на юге сейчас сбивать сложнее, чем крылатые ракеты. Потому они и сконцентрировались именно на такой тактике.

Судьба БДК "Минск"

Отдельно Дмитрий Плетенчук отметил, что боевой корабль после поражения 13 сентября не в состоянии выполнять свои функции и, вероятно, будет разобран на детали.

"Этот большой десантный корабль не подлежит восстановлению из-за повреждений, которые он получил. Кроме того, он достаточно старый и уже изношенный", — подытожил военный.

Напомним, Россия накапливает "Калибры" для ударов против критически важной инфраструктуры Украины с наступлением холодов. Военные моряки говорят, что именно поэтому сейчас РФ не использует ракеты морского базирования.