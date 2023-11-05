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Росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі, — ВМС ЗСУ

5 листопада 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі, — ВМС ЗСУ
Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росіяни взяли оперативну паузу, у Чорному морі наразі спостерігається затишшя. Це сталося унаслідок низки українських ударів по кораблях Чорноморського флоту. 

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"Схоже, що ворог не розуміє, що далі робити. Перше, що вони зробили - розосередили особовий склад", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Зазначимо, що раніше росіяни розосередили корабельний склад. Всі ракетоносії відвели від тимчасово окупованого Криму до Новоросійська та Феодосії, а також, Керчі. 

"Можливо, зараз вони вирішуватимуть, як взагалі використовувати інші бази, з огляду на те, що Севастополь не є і більше ніколи не буде безпечною базою для росіян. Тому зараз таке затишшя – в Чорному морі наразі один корабель і один в Азовському, носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземноморському морі лише дві одиниці, а зазвичай вони всім угрупованням знаходилися", — сказав він.

Плетенчук також підтвердив, що 4 листопада Збройні Сили України завдали удару по російському кораблю "Аскольд". 

Нагадаємо, Збройні сили України потопили ще один корабель Чорноморського флоту Росії. У Повітряних силах підтвердили успішне потоплення ворожого плавзасобу. 

Також ми писали, що Росія накопичує "Калібри" для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Військові моряки кажуть, що саме через це зараз РФ не використовує ракети морського базування. 

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