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Россияне взяли оперативную паузу в Черном море, — ВМС ВСУ

5 ноября 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне взяли оперативную паузу в Черном море, — ВМС ВСУ
Спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россияне взяли оперативную паузу, в Черном море наблюдается затишье. Это произошло по причине ряда украинских ударов по кораблям Черноморского флота.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Похоже, что враг не понимает, что дальше делать. Первое, что они сделали - рассредоточили личный состав", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Ранее россияне рассредоточили корабельный состав. Все ракетоносители отвели от временно оккупированного Крыма в Новороссийск и Феодосию, а также Керчь.

"Возможно, сейчас они будут решать, как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не является и больше никогда не будет безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье - в Черном море пока один корабль и один в Азовском, носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморском море всего две единицы, а обычно они всей группировкой находились", — сказал он.

Плетенчук также подтвердил, что 4 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд".

Напомним, вооруженные силы Украины потопили еще один корабль Черноморского флота России. В Воздушных силах подтвердили успешное потопление вражеского плавсредства.

Также мы писали, что Россия накапливает "Калибры" для ударов против критически важной инфраструктуры Украины с наступлением холодов. Военные моряки говорят, что именно поэтому сейчас РФ не использует ракеты морского базирования.

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